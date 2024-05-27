«Наиболее жесткое»: Зеленский рассказал, где идут самые тяжелые бои Зеленский назвал Покровское направление местом самых тяжелых боев

Фото: МО Украины

Самые тяжелые бои в зоне проведения специальной военной операции (СВО) идут на Покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил президент Украины Владимир Зеленский. Тяжелая ситуация сложилась возле села Покровское, передает слова политика издание «Страна.ua».

Уточняется, что именно в этом районе недавно перешло под контроль российской армии село Уманское. Также российская армия пытается прорваться на севере Харьковской области, подчеркнул украинский лидер.

Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское, — добавил Зеленский.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк признал, что следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине. Американская помощь только начинает достигать фронта и Россия этим пользуется, констатировал он. Украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике, а не в людях, резюмировал военный.

До этого главком ВСУ Александр Сырский обратил внимание, что российские войска сумели создать значительное преимущество в силах и средствах. ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов, отметил он.