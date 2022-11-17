«Нафтогаз» заявил о взрывах на газодобывающих объектах

Фото: Стрингер/РИА Новости

«Нафтогаз Украины» заявил о массированных ударах ВС РФ по газодобывающей инфраструктуре на востоке Украины, сообщает компания в Telegram. Отмечается, что несколько объектов разрушены, часть повреждена, вспыхнувший пожар потушен.

Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты «Укргаздобычи» оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки, — сообщил председатель правления компании Алексей Чернышев.

Также устанавливается информация о пострадавших.

Ранее руководитель «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt также сообщил, что его страну ожидает «худшая зима в истории». Причиной этому могут стать постоянные отключения электричества и проблемы с отоплением. Витренко выразил надежду, что правительство Германии поможет решить эти проблемы.

В свою очередь зампред Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в ближайшую зиму в украинской столице могут возникнуть трудности с подачей отопления. По его словам, в течение нескольких дней или недель отопление будет отключено полностью из-за непрекращающихся обстрелов ВС РФ.