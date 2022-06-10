Государственная газотранспортная компания Украины «Нафтогаз» сообщила об увольнении советника председателя правления компании Олега Диденко после того, как стало известно о покупке им люксового автомобиля Bentley Bentayga стоимостью $500000 (14,6 млн рублей). Информацию о приобретении дорогостоящего автомобиля распространили украинские СМИ, в том числе украинское издание УНИАН.
Кроме того, агентство опубликовало фото документа, в котором указана информация о покупке люксового автомобиля 27 мая этого года.
Олег Диденко уволен из НАК «Нафтогаз Украины». Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников, — говорится в сообщении компании.
В конце марта компания «Укроборонпром» отстранила Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора завода «Антонов». Основанием для отстранения стало служебное расследование. Поводом для проверки могли стать обстоятельства уничтожения в аэропорту Гостомеля крупнейшего в мире самолёта Ан-225 «Мрия». Капитан судна Дмитрий Антонов на YouTube-канале рассказал, что руководство госпредприятия «Антонов» не приняло своевременного решения о перегоне самолёта.