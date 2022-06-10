«Нафтогаз» уволил топ-менеджера Диденко за дорогую покупку «Нафтогаз» уволил топ-менеджера Диденко за покупку автомобиля стоимостью $500 000

Фото: Стрингер/РИА Новости

Табличка на здании национальной акционерной компании «Нафтогаз-Украины»

Государственная газотранспортная компания Украины «Нафтогаз» сообщила об увольнении советника председателя правления компании Олега Диденко после того, как стало известно о покупке им люксового автомобиля Bentley Bentayga стоимостью $500000 (14,6 млн рублей). Информацию о приобретении дорогостоящего автомобиля распространили украинские СМИ, в том числе украинское издание УНИАН.

Кроме того, агентство опубликовало фото документа, в котором указана информация о покупке люксового автомобиля 27 мая этого года.

Олег Диденко уволен из НАК «Нафтогаз Украины». Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников, — говорится в сообщении компании.

В конце марта компания «Укроборонпром» отстранила Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора завода «Антонов». Основанием для отстранения стало служебное расследование. Поводом для проверки могли стать обстоятельства уничтожения в аэропорту Гостомеля крупнейшего в мире самолёта Ан-225 «Мрия». Капитан судна Дмитрий Антонов на YouTube-канале рассказал, что руководство госпредприятия «Антонов» не приняло своевременного решения о перегоне самолёта.