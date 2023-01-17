«Нафтогаз Украины» начал торговать бытовыми товарами после дефолта

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«Нафтогаз Украины» запустил свой онлайн-магазин по продаже техники и товаров для дома. Как написали представители газоснабжающей компании в Telegram-канале, сохранение тепла в домах для всех украинцев сейчас является общей и основной целью. В прошлом году «Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям, оказавшись не в состоянии выплатить $350 млн долгов и проценты. Украинский кабмин не согласовал эти выплаты.

Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компании понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель — сохранить тепло в домах, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что платформа запускается для помощи в создании «домашнего уюта». Покупателям предлагается приобрести газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты и не только.

Основной задачей «Нафтогаза Украины» является снабжение топливом населения и промышленных предприятий. От работы компании зависят производства, бизнес и 12,5 миллиона домохозяйств.

В прошлом ноябре «Нафтогаз Украины» заявил о массированных ударах ВС РФ по газодобывающей инфраструктуре на востоке Украины. Отмечалось, что несколько объектов разрушены, часть повреждена.