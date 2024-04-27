«Нафтогаз» сообщил о последствиях обстрела газовой инфраструктуры Украины «Нафтогаз»: объекты газовой инфраструктуры Украины получили повреждения

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Объекты газовой инфраструктуры госкомпании «Нафтогаз» получили повреждения в результате обстрела, сообщила в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) пресс-служба корпорации. В компании не уточнили, какие именно объекты попали под удар. Минобороны России не подтвердило информацию.

Сегодня утром в результате обстрела [со стороны] Вооруженных сил Российской Федерации объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» получили повреждения, — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» подчеркнули: произошедшее не отразится на предоставлении услуг потребителям и клиентам на Украине.

В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что в результате обстрелов серьезные повреждения получили четыре теплоэлектростанции. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко также сообщал о повреждениях энергетических объектов в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях.

Ранее глава администрации Черкасской области Украины Игорь Табурец заявил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, власти региона не уточняют.