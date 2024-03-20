Наемник озвучил число сражающихся за ВСУ румын и молдаван Наемник с позывным Гетодак: на стороне ВСУ сражаются по 50 румын и молдаван

Фото: МО Украины

Руководитель наемнической группы Romanian Battlegroup Getica с позывным Гетодак заявил, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван, пишет румынская газета Ziarul de Iasi. Часть этих бойцов служит в Румынской боевой группе Getica, другая часть — в Интернациональном легионе Украины, пояснил он.

На данный момент на Украине есть не более 50 румын, призванных в ВСУ, и примерно столько же молдаван. Не все из них находятся на передовой <...>. Не могу много сказать о потерях среди молдаван, — сказал Гетодак.

Он также пожаловался, что его батальон плохо оснащен техникой, из-за чего он был вынужден направить письма румынским производителям военной продукции с просьбой предоставить ее для тестирования в реальных боевых условиях. Число общих потерь в рядах его батальона, как утверждает Гетодак, небольшое.

Министерство обороны России ранее сообщило, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек из прибывших 2960. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан. Южнокорейских военных прибыло на Украину 15, пять из них убиты.