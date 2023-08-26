Наемник из Германии рассказал, сколько зарабатывает на Украине Bild: иностранные наемники могут получать на Украине до €2,5 тысячи

Фото: МО Украины

Присоединившиеся к Вооруженным силам Украины наемники из других стран могут получать порядка €2,5 тысячи, сообщил ветеран немецкой армии, который также принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, которые приводит Bild, зарплата в украинской армии зависит от времени, проведенного на линии фронта.

По итогу месяца получается примерно €2-2,5 тысячи (205-255 тысяч рублей. — NEWS.ru). Для Украины это достаточно много, — сказал наемник по имени Бен.

Он уточнил, что бойцы ВСУ, которые ежедневно находятся в зоне боевых действий, могут получать порядка €3 тысяч (306 тысяч рублей) в месяц.

Ранее появилась информация о том, что после начала спецоперации ВС РФ Украину покинули более 5 млн человек. Из них около 17% — мальчики или юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины, 5% приходится на мужчин пенсионного возраста. Для Киева это означает серьезное сокращение мобилизационного ресурса.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключает, что нехватку будут компенсировать за счет женщин — соответствующий механизм власти прорабатывали на законодательном уровне. По мнению эксперта, в армию могут призвать до 300 тысяч украинок. Это примерно треть от необходимого ВСУ числа военнослужащих.