Наемник из Британии рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ Наемник из Британии Шариф заявил о проблемах ВСУ со снабжением и помощью раненым в бою

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский наемник Шариф заявил, что у Вооруженных сил Украины имеются проблемы со снабжением. Из-за этого в тяжелую ситуацию попадают те, кто оказался ранен на передовой, отметил он в беседе с Bild.

Издание рассказало, что выходец из Бристоля почти месяц назад получил тяжелые ранения на территории Херсонской области, когда, как уверяет Шариф, его подразделение попало в засаду.

У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе, — сказал наемник.

По словам Шарифа, его раненого с передовой выносили сослуживцы.

Это боевые действия на истощение. И это так ужасно, — считает британец.

Ранее издание Exxpress сообщило, что британский наемник Шариф Амин по прозвищу Рэмбо, получивший ранение в результате артобстрела российских войск, решил больше не воевать на стороне ВСУ. После выписки из госпиталя он намерен вернуться домой.

По словам наемника, он «сыт по горло» участием в боевых действиях на Украине.