«Надуть кого-то не сложно»: Зеленского уличили в фальшивой вакцинации

https://static.news.ru/photo/7dfadfde-8fdd-11eb-bbf0-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Появившееся в Сети видео с вакцинацией президента Украины Владимира Зеленского индийским препаратом Covishield от коронавируса назвали постановочным. Журналисты обнаружили, что во время введения инъекции была проведена подмена препарата.

Как рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц на своей странице в Telegram, в тот момент, когда медсестра набирает вакцину из ампулы у шприца, шляпка (колпачок наконечника) синего цвета, а когда делала укол — сиреневая.

Это может свидетельствовать о том, что Зеленскому поставили другую вакцину или ввели вообще другой препарат. В связи с этим журналист вспомнил слова российского президента Владимира Путина, когда он заявил, что не видит смысла прививаться на камеру: «Сфальсифицировать что-то, надуть кого-то — это несложно».

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2020 года после того, как по всему миру разлетаются кадры с прививающимися от коронавируса гражданами России, где была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, западные страны, столкнувшиеся с проблемами при её испытании, тоже решили показать свои разработки. Однако с мэром британской столицы Садиком Ханом случился казус. Дело в том, что он решил последовать мировому тренду на вакцинацию и показать кадр момента, как ему делают прививку от гриппа. При этом с иглы, которую должны были ввести в тело Хана, даже не сняли защитный колпачок,