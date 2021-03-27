«Надуть кого-то не сложно»: Зеленского уличили в фальшивой вакцинации

Появившееся в Сети видео с вакцинацией президента Украины Владимира Зеленского индийским препаратом Covishield от коронавируса назвали постановочным. Журналисты обнаружили, что во время введения инъекции была проведена подмена препарата.
Как
Это может свидетельствовать о том, что Зеленскому поставили другую вакцину или ввели вообще другой препарат. В связи с этим журналист вспомнил слова российского президента Владимира Путина, когда он заявил, что не видит смысла прививаться на камеру: «Сфальсифицировать что-то, надуть кого-то — это несложно».
Как писал NEWS.ru, в сентябре 2020 года после того, как по всему миру разлетаются кадры с прививающимися от коронавируса гражданами России, где была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, западные страны, столкнувшиеся с проблемами при её испытании, тоже решили показать свои разработки. Однако с мэром британской столицы Садиком Ханом случился казус. Дело в том, что он решил последовать мировому тренду на вакцинацию и показать кадр момента, как ему делают прививку от гриппа. При этом с иглы, которую должны были ввести в тело Хана, даже не сняли защитный колпачок,