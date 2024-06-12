«Надежды призрачные»: в Киеве признали тщетность ожиданий от Пекина Никифоров: надежды на участие КНР в мирном саммите призрачны

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Надежды на участие Китая в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии призрачны, заявил пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада». По его словам, власти КНР так и не подтвердили свою готовность приехать.

По состоянию на данный момент нет подтверждений от Китая, что они будут принимать участие в саммите. И надежды на то, что они будут принимать участие в саммите, они призрачные, — посетовал он.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ранее посчитал ошибкой президента Украины Владимира Зеленского его обращение к американскому лидеру Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом приехать на «саммит мира». Он уверен, что такое действие лишь показало несостоятельность мероприятия в Швейцарии.

Представители МИД КНР позднее ответили на призыв Зеленского. Они обратили внимание, что Пекин выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом, поэтому мероприятие без участия России не имеет смысла. Китай посоветовал США глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта.

Президент Аргентины Хавьер Милей также решил не ехать в Европу для участия в саммите «Группы семи» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии. Он предпочел остаться в стране на время проведения национальных праздников.