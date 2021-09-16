Надежда Савченко сравнила ситуацию с ценами на газ на Украине с капканом

С капканом, из которого не получится выбраться, сравнила установленные на Украине цены на газ бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что сложившаяся ситуация может привести к тому, что действующий президент страны Владимир Зеленский в итоге позавидует бывшему главе государства Виктору Януковичу. Своё мнение бывший парламентарий выразила в эфире телеканала «Первый независимый».

Комментируя ситуацию с ценой на газ в стране, Савченко засомневалась в том, что отечественные потребители окажутся в состоянии покупать топливо по текущей рыночной стоимости. При этом она подчёркивает, что на Украине это прекрасно понимают и президент Зеленский в сложившейся ситуации начнёт активно пиариться и «бить кулачком», обещая не допустить роста цен для населения. Разницу будут оплачивать местные власти и они, по мнению экс-депутата, просто не смогут полноценно функционировать.

Необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича, — резюмировала Савченко.

Ранее украинцам предсказали рекордное подорожание газа. По словам журналиста Владимира Синельникова, рост цен на газ на топливных рынках особенно сильно скажется на финансовом положении граждан страны, так как Киев будет закупать газ у Словакии с наценкой.