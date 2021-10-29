Надежда Савченко обвинила власти в ущемлении прав украинцев

Ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, власти Украины совершают преступление против народа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Ранее стало известно, что Саченко и её сестре официально вручили подозрение за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

По мнению Савченко, вакцинация — личный выбор каждого человека и власти не имеют права его лишать.

Локдауном власти вводят незаконную сегрегацию населения и ограничивают равноправный доступ гражданина к чиновнику, общественному транспорту, праву на труд и многие услуги, которые государство обязано оказывать гражданину. Таким образом, украинская власть, как центральная так и местная, совершает преступление против украинского народа! Встретимся с преступной властью в суде! — написала Савченко.

В свою очередь, её сестра Вера призвала соотечественников не бояться властей и не реагировать на угрозы уголовных дел «за неповиновение «сертификатам».

Ранее в полиции сообщили, что экс-депутат Рады пыталась попасть в страну по поддельному сертификату о вакцинации. В результате против неё было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. Савченко может грозить штраф в размере $32, арест на 6 месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет.

Сама Савченко утверждает, что они с сестрой не подделывали сертификаты о вакцинации.