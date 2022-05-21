«Надеемся на хорошую цену»: Вучич обсудит с Путиным поставки газа Вучич заявил, что надеется на следующей неделе обсудить с Путиным покупку газа

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич в эфире канала TV-Pink выразил надежду, что на следующей неделе он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых удастся обсудить вопрос о покупке газа. Разговор может состоятся 25 или 26 мая, предположил он. По словам сербского лидера, Белград полностью зависит от поставок российского газа и надеется на «хорошую цену».

Скорее всего, он (телефонный разговор. — NEWS.ru) состоится в среду или четверг. В этом разговоре есть три аспекта. Наиболее важными для нас являются количество, цена и надежность поставок. Первые два аспекта являются ключевыми, а третий зависит не только от россиян и нас, но и от болгар, — заявил Вучич.

Он отметил, что Белград надеется на «хорошую цену», так как планирует заключить с «Газпромом» долгосрочный газовый контракт. Действующий газовый контракт истечёт 31 мая. С 1 января 2021 газ в Сербию поступает по морскому газопроводу «Турецкий поток» и болгарскому ответвлению «Балканский поток».

Ранее Вучич подчеркнул, что Белград будет сопротивляться введению антироссийских санкций столько, сколько сможет. Он отметил, что Сербии приходится платить за это дорогую цену.

Последний телефонный разговор между Путиным и Вучичем состоялся 6 апреля. Президент России поздравил сербского коллегу с победой на выборах и выразил уверенность, что страны сохранят дружеские отношения.