Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский БПЛА

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблок №1 Запорожской АЭС в Энергодаре

Вооруженные силы России сбили дрон-камикадзе ВСУ над ЗАЭС, предотвратив теракт украинских войск, сообщает ВГА Энергодара. В Telegram-канале администрации уточнили, что целью атаки беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом свидетельствует траектория полета беспилотного средства.

Военнослужащие ВС РФ сбили дрон «камикадзе» ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса, — сказано в сообщении.

Ранее член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ атаковали Энергодар. Он уточнил, что береговая линия города подверглась артобстрелу украинской армии. Всего произошло 20 ударов — пять из них в сторону Запорожской АЭС, отметил он.

До этого сообщалось, что ВСУ открыли огонь по Запорожской АЭС, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара. Отмечается, что радиационный фон после инцидента остается в норме.

В ближайшее время ожидается визит группы специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что президенты России и Украины предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.