Над головой Порошенко пролетела ракета во время встречи с военными

Фото: PresidentPoroshenko/t.me

Во время встречи бывшего президента Украины Петра Порошенко с бойцами ВСУ над ними пролетела ракета. Видео опубликовал сам экс-глава государства на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, каждый подобный удар мотивирует украинских военных продолжать сражаться.

Восток. Мимо нас пролетела вражеская ракета. Никак не угомонятся, не могут понять, что каждый ракетный удар заставляет нас усиливать армию, жертвовать, вступать в ВСУ и продолжать неустанно работать. <...> Пока украинцы без электричества и воды, наши мальчики и девочки работают все интенсивнее и наша задача — помочь им, — написал бывший президент Украины.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что в городе остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.

По словам пресс-секретаря Воздушных сил Украины Юрия Игната, по территории Украины было выпущено более 60 ракет. При этом ракеты Х-555 и Х-101 выпущены из самолетов Ту-95. Также есть пуски «Калибров» с Черного моря и ракет С-300.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны. Глава Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуации.