Над Польшей заметили российский аэростат ВС Польши: российский аэростат оказался в воздушном пространстве страны

Фото: G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press

Российский аэростат залетел в воздушное пространство Польши, объявило Оперативное командование родов войск республики в соцсети X. Согласно обнародованной информации, воздушный шар пересек границу из Калининградской области.

Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи, — говорится в сообщении.

При этом Россия предупредила польскую сторону о возможности инцидента. Как уточнили военные, над аэростатом был утерян контроль. Воздушный объект пересек границу примерно в 15:30 (16:30 мск) к северу от Кентшина и вылетел за пределы республики около 22:00 (21:00 мск).

Ранее стало известно, что с 28 мая КНДР запустила более 600 шаров на территорию Республики Корея. Простые аэростаты несли с собой груз из разнообразного мелкого мусора, батареек и даже навоза. 1 июня военные в Южной Корее объявили, что зафиксировали новые перемещения шаров над северной частью полуострова. Уточнялось, что некоторые из шаров долетели даже до Сеула.

До этого из Южной Кореи в КНДР отправили 300 тысяч антиправительственных пропагандистских листовок, а также две тысячи USB-накопителей с видеозаписями исполнения южнокорейской популярной музыки, которая в Северной Корее запрещена. Материалы были доставлены на 20 воздушных шарах.