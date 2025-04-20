В Стокгольме вывесили флаги со свастикой в честь дня рождения Гитлера

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Над стокгольмской трассой 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, заметили флаги со свастикой, сообщает Aftonbladet. По его данным, о происшествии в полицию доложили очевидцы.

Спустя 20 минут после обращения флаги сняли. Пока неизвестно, кто пошел на преступление. Подозреваемых ищут.

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