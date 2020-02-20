https://static.news.ru/photo/cb427b46-53f0-11ea-a9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Украинские телеканалы не должны транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут создавать «положительный образ работников государства-агрессора». Об этом напомнили в Национальном совете страны по вопросам телевидения и радиовещания.

Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», — говорится в сообщении ведомства.

Этот закон запрещает распространение аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов и т. д. В связи с этим Нацсовет будет тщательно мониторить эфиры вещателей.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных мелодрам только на русском языке. Как объяснила продюсер сериалов и фильмов канала Алёна Еремеева, на официальном языке страны шоу смотрятся не так удачно.