Украинские телеканалы не должны транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут создавать «положительный образ работников государства-агрессора». Об этом напомнили в Национальном совете страны по вопросам телевидения и радиовещания.
Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», — говорится в сообщении ведомства.
Этот закон запрещает распространение аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов и т. д. В связи с этим Нацсовет будет тщательно мониторить эфиры вещателей.
Как ранее писал NEWS.ru, украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных мелодрам только на русском языке. Как объяснила продюсер сериалов и фильмов канала Алёна Еремеева, на официальном языке страны шоу смотрятся не так удачно.
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