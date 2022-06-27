Нацполиция Киева вручила 219 повесток в военкомат после рейда по клубам

Фото: shutterstock

В Киеве Национальная полиция за прошедшие выходные вручила 219 повесток в военный комиссариат, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчин «призвали в армию» во время рейда по ночным клубам после комендантского часа. Как пояснил глава киевской полиции Иван Выговский, в течение выходных правоохранители и военные комиссары проводили проверку 420 заведений. Из всех клубов города работали только два, где и поймали 413 нарушителей комендантского часа.

Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат, — резюмировал Выговский.

В мае глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране запущены процессы для наращивания оборонного потенциала. Тогда он указал, что Киев намерен мобилизовать 1 млн человек.

В начале июня экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что в ВСУ скоро начнут призывать с 16 лет. По его словам, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Верховную раду.