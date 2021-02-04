Националисты в Киеве пытаются взять штурмом телеканал «Наш»

https://static.news.ru/photo/f42ce882-66e3-11eb-8da2-96000091f725_660.jpg Фото: Matthew Hatcher/ZUMAPRESS.com

В Киеве радикалы пытаются прорваться к телеканалу «Наш». Они обвиняют его редакцию в пророссийской политике.

Полицейским удалось оттеснить националистов, силовики были вынуждены применить слезоточивый газ. Есть задержанные.

Националисты начали съезжаться к телеканалу «Наш», приехал также лидер С14 (Украинская националистическая праворадикальная организация. —NEWS.ru) Евгений Карась, но на подходе к главному входу телеканала полиция установила кордон и не пропускает протестующих, — говорится в сообщении Telegram-канала «Политика страны», который ведёт редакция издания «Страна.ua»

В заявке на проведение акции протеста был указан адрес улица Жилянская, 101, а телеканал находится в доме № 102, именно поэтому силовики не пропускают националистов к зданию. К протестующим вышли журналисты. Они попытались пообщаться с радикалами. Евгений Карась призывает ведущих телеканала «Наш» уволиться и дать показания в полицию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных телеканалов. После этого «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили своё вещание. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Зеленский объяснил, что такое решение направлено на борьбу с пропагандой, которую ведёт «страна-агрессор». Действия политика поддержал экс-президент Пётр Порошенко. При этом он предостерёг власти оказывать давление на украинские политические каналы.

Как писал NEWS.ru, блокировку украинских телеканалов поддержала посол Великобритании Мелинда Симмонс. Она поприветствовала «смелые действия» украинского лидера по борьбе с дезинформацией. Также борьбу со свободой слова на Украине поддержали в посольстве США. Американские дипломаты считают, что нельзя «применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств».