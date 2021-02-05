Националисты снова собрались на акции протеста возле телеканалов в Киеве

https://static.news.ru/photo/3870b2ec-6899-11eb-9213-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

Украинские националисты проводят акции протеста возле зданий телеканалов «Интер» и «Наш» в Киеве. Митингующие требуют закрытия каналов, так как считают их пророссийскими.

Участники акции поднимают флаги «Правого сектора» (запрещена в РФ), а также выкрикивают националистические и антироссийские лозунги. При этом акции проходят одновременно у зданий двух телеканалов, которые расположены недалеко друг от друга.

Мы не поняли, зачем вы вообще сюда пришли, мы не понимаем, чего вы хотите, — недоумевает ведущий Макс Назаров в эфире телеканала «Наш».

Представители националистических движений второй раз за последние дни проводят акции протеста возле телеканалов «Наш» и «Интер». В ходе предыдущего пикета радикалы пытались прорваться в редакцию, но полицейским удалось оттеснить националистов, силовики были вынуждены применить слезоточивый газ. Есть задержанные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных телеканалов. После этого «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили своё вещание. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Зеленский объяснил, что такое решение направлено на борьбу с пропагандой, которую ведёт «страна-агрессор».