«Начните с себя»: немцы раскритиковали обращение Зеленского к россиянам Немцы раскритиковали обращение Зеленского к россиянам

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Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации. По их мнению, виновен прежде всего сам Зеленский, который хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы никаких шансов без иностранных денег и оружия.

Некоторые пользователи высмеяли президента Украины за слишком частые записи обращений и обратили внимание на то, что тот появляется в кадре в одной и той же футболке. Они также предположили, что Зеленский должен обратиться к своим соотечественникам, в особенности к членам батальона «Азов», которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации.

Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации, — написал пользователь zw9s.

Накануне Зеленский призвал россиян выступить против спецоперации, напомнив, что им грозят визовые ограничения со стороны Евросоюза. Ранее глава консульского департамента МИД Иван Волынкин рассказал, что ведомство внимательно отслеживает раздающиеся в Европе призывы о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. По его словам, реализация такого сценария не исключена, если консульские связи со странами Шенгенского соглашения продолжат ухудшаться. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее пообещал, что в случае отказа гражданам России в шенгенских визах Москва отреагирует крайне негативно и применит контрмеры.