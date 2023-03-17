Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест его российского коллеги Владимира Путина словами «историческое решение». По его мнению, высказанному в Telegram, с этого начнется «историческая ответственность».
Зеленский назвал вывоз детей с Украины в Россию, в чем обвинил Путина МУС, депортацией. Она была бы невозможна «без приказа высшего руководителя государства», считает украинский президент. Он также назвал государственной политикой Москвы распределение вывезенных с Украины детей по отдаленным регионам России.
Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость, — написал Зеленский.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что ордер МУС на арест Владимира Путина — это только начало. По его словам, российский лидер теперь может быть арестован на территории стран, ратифицировавших Римский статут.
Ранее стало известно, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».