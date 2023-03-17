Начнется историческая ответственность: Зеленский об ордере на арест Путина Зеленский назвал «историческим решением» выдачу ордера на арест Путина

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест его российского коллеги Владимира Путина словами «историческое решение». По его мнению, высказанному в Telegram, с этого начнется «историческая ответственность».

Зеленский назвал вывоз детей с Украины в Россию, в чем обвинил Путина МУС, депортацией. Она была бы невозможна «без приказа высшего руководителя государства», считает украинский президент. Он также назвал государственной политикой Москвы распределение вывезенных с Украины детей по отдаленным регионам России.

Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость, — написал Зеленский.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что ордер МУС на арест Владимира Путина — это только начало. По его словам, российский лидер теперь может быть арестован на территории стран, ратифицировавших Римский статут.

Ранее стало известно, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».