Началось расследование повреждений на «Северных потоках» Nord Stream AG сообщила о начале расследования повреждений на «Северных потоках»

Фото: nord-stream2.com

Швейцарская компания Nord Stream AG сообщила, что в район ЧП, произошедших на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» выдвинулось судно. Специалисты приступили к обследованию точек, где произошли взрывы. В сообщении указано, что Морское управление Дании разрешило Nord Stream AG приблизиться к зоне, где произошло повреждение трубопроводов.

Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями, — сказано в сообщении.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Его предварительные результаты подтвердили, что причиной ЧП стала диверсия.

Позже на месте совершения диверсии на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2» были замечены два неизвестных судна с выключенными транспондерами незадолго до самого теракта. Корабли длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от места взрыва. Всего в компании насчитали 25 судов, которые прошли вблизи акватории, где пролегали объекты энергетической инфраструктуры.