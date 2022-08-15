«Начало конца»: ВСУ предрекли потерю Краматорска в течение 72 часов Военный эксперт Матвийчук заявил о наступлении на Краматорск в течение 72 часов

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал сроки наступления на Краматорск в ходе беседы с NEWS.ru. По его словам, заход российских войск на завод Knauf означает практически полное выравнивание линии фронта, а прорыв фронта в районе Угледара будет развит в ближайшей перспективе, и наступление на Краматорск будет развито в течение нескольких дней.

В течение несколько дней, максимум трех, стоит ждать мощнейшего наступления на Краматорск, это станет началом конца, — добавил Матвийчук.

Ранее эксперт анонсировал крупное наступление российской армии на Украине и объяснил причины паузы в продвижении ВС РФ. По его словам, за прошедшие восемь лет территории Украины были подготовлены к обороне и сейчас приходится «прогрызать эти рубежи». Одновременно с этим российское командование создает для ВСУ ощущение нестабильности на фронте, а при взятии населенных пунктов намерено максимально избегать потерь и наступать «медленно, но верно». В дальнейшем, по его словам, следует ожидать «сокрушительного удара» и разгрома группировок ВСУ на направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск.