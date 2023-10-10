Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла на выборах в двух ключевых землях — в Гессене и Баварии. По данным журнала Spiegel, социал-демократы установили антирекорд по количеству полученных голосов. Почему СМИ ФРГ теперь называют канцлера «величайшим иллюзионистом», с чем связан провал партии Шольца на выборах и как это отразится на отношениях Берлина с Москвой и Киевом, — в материале NEWS.ru.
Что пишут в Германии о поражении Шольца
10 октября немецкое издание Focus назвало прошедшие в Баварии и Гессене выборы катастрофой для Шольца и предсказало, что отныне в стране начнутся перемены — «постепенно все перестанет быть таким, как прежде».
Аналитики издания пишут, что граждане недовольны расхождением слов канцлера с его действиями. Они подчеркивают, что это не народ не понял Шольца, а сам политик не понял свой народ.
Издание называет главу Германии «величайшим иллюзионистом», который когда-либо занимал должность канцлера, так как он искренне и безосновательно верит во все то, что говорит.
«Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше будет сомнений у населения», — отмечает Focus.
Что произошло с партией Шольца на выборах
9 октября на выборах региональных парламентов в Гессене и Баварии социал-демократы (СДПГ) набрали рекордно низкое количество голосов: в первой земле — 15,1%, во второй — 8,4%. Свободные демократы (СД) и «Зеленые» также не пользовались популярностью. Эти две партии — союзники Шольца, на федеральном уровне они вместе с социал-демократами составляют правящую коалицию.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Шольц получил, по сути, «огромный вотум недоверия от населения страны».
«Шольц оказался могильщиком СДПГ... Значение этих выборов в том, что социал-демократы стали крайне непопулярны даже по меркам Баварии и Гессена, где у них никогда не было обширной базы поддержки», — заключил эксперт.
Почему партия Шольца проиграла на выборах
По мнению аналитиков, результаты выборов во многом обусловлены недоверием избирателей к кабинету Шольца. Социологические данные указывают, что 72% жителей Германии считают, что власти плохо справляются с решением текущих вызовов.
Политолог Александр Рар сказал NEWS.ru, что главная причина поражения партии Шольца связана с резко падающим благосостоянием немцев. По его словам, страна не справляется с потоком беженцев, в то время как другие члены Евросоюза закрывают границы. Также эксперт говорит, что власти Германии проводят дополнительную эмиссию денег, что приводит к инфляции, в частности к росту цен на энергоносители и к сокращению производства.
«Немецкие власти не могут поступаться излюбленными „либеральными принципами“ и по гуманитарным соображениям принимают всех, кто ищет кров здесь. При этом немецкая социальная система обеспечивает беженцев самыми высокими пособиями в мире. В итоге система лопается по швам, ее содержать становится все труднее», — говорит политолог.
Рар пояснил, что в ФРГ из-за беженцев перегружены медицинские учреждения, не хватает жилья и растет преступность. По мнению специалиста, Берлин все равно не откажется от либеральных ценностных подходов, так как боится политических потрясений.
«Все системные партии поэтому объединяются против правой „Альтернативы для Германии“, чтобы не допустить „фашистов“ к власти, как они выражаются. Тем временем страны Восточной, Южной и Северной Европы все резко „правеют“. Германия, однако, остается принципиальным борцом за либеральные ценности и думает, что этим спасет Европу», — посетовал Рар.
Аналитик Камкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что антироссийская политика команды Шольца тоже снижает уровень жизни рядовых немцев. По его мнению, решение Берлина разорвать отношения с Россией привело к энергетическому кризису и закрытию ряда предприятий.
«Безоговорочная поддержка Украины вызвала беспокойство населения о том, что война придет и в Германию. Финансовые потери от антироссийских санкций и выделение помощи Киеву также негативно сказываются на качестве жизни населения», — сказал он.
27 сентября в ходе предвыборных митингов манифестанты освистали Шольца и министра иностранных дел Анналену Бербок («Зеленые») в связи с украинским конфликтом. Демонстранты порекомендовали главе МИД «свалить» и раскритиковали ее за военные поставки Киеву.
Что будет с партией Шольца на выборах в 2025 году
Эксперт Камкин считает, что голосование в Гессене и Баварии стало репетицией парламентских выборов в Германии в 2025 году. По его мнению, только радикальные изменения в политике вкупе с распадом правящей коалиции могут улучшить положение социал-демократов.
«Шольц может сделать хорошую мину при плохой игре, но это означает дальнейшую утрату позиций для СДПГ. Он связан по рукам и ногам коалиционными соглашениями, и ему сложно делать резкие шаги — в особенности в политике по отношению к России и Украине. Поэтому поражение правящей коалиции на выборах 2025 года становится все вероятнее», — отметил специалист.
Обозреватели Focus также считают, что единственный выход для канцлера и его союзников — капитальная перезагрузка политики. Сначала коалиция Шольца должна пройти через «безжалостную зачистку», а затем провести «рестарт» без каких-либо табу, уверены они.
«Для них это было не поражение, а катастрофа... Если эта коалиция в Берлине действительно хочет продолжать свое существование, ей необходимо совершенно новое осознание, новое мышление», — пишут журналисты.
Изменится ли политика Берлина по Украине и России
В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов отметил в разговоре с NEWS.ru, что нынешнее поражение партии Шольца на уровне двух регионов необязательно приведет к смене украинского курса. По его мнению, проигрыш в Гессене и Баварии не настолько масштабен для правящей команды в Берлине, чтобы привести к серьезным сдвигам во внутренней или внешней политике страны.
«Не думаю, что это особенно повлияет на российско-германские отношения и на позицию Берлина по Украине», — сказал эксперт.
По прогнозам Соколова, до выборов 2025 года еще много времени. Соколов предполагает, что в это время немцев будет беспокоить уже не вопрос, связанный с Украиной.
«Во-первых, это экономические вопросы, связанные с поддержкой промышленности, борьба с инфляцией и падением доходов домохозяйств. Во-вторых, решение миграционного кризиса. Как показали прошедшие выборы, эти вопросы волнуют избирателей в наивысшей степени, и, вероятнее всего, так и останется в ближайшее время», — резюмирует он.
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