Начало конца Шольца? Что значит провал его партии на выборах для ФРГ и РФ Социал-демократов поддержало мало людей в Гессене и Баварии

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла на выборах в двух ключевых землях — в Гессене и Баварии. По данным журнала Spiegel, социал-демократы установили антирекорд по количеству полученных голосов. Почему СМИ ФРГ теперь называют канцлера «величайшим иллюзионистом», с чем связан провал партии Шольца на выборах и как это отразится на отношениях Берлина с Москвой и Киевом, — в материале NEWS.ru.

Что пишут в Германии о поражении Шольца

10 октября немецкое издание Focus назвало прошедшие в Баварии и Гессене выборы катастрофой для Шольца и предсказало, что отныне в стране начнутся перемены — «постепенно все перестанет быть таким, как прежде».

Аналитики издания пишут, что граждане недовольны расхождением слов канцлера с его действиями. Они подчеркивают, что это не народ не понял Шольца, а сам политик не понял свой народ.

Издание называет главу Германии «величайшим иллюзионистом», который когда-либо занимал должность канцлера, так как он искренне и безосновательно верит во все то, что говорит.

«Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше будет сомнений у населения», — отмечает Focus.

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press Встреча президиума Социал-демократической партии Германии в Берлине после выборов в Баварии и Гессене

Что произошло с партией Шольца на выборах

9 октября на выборах региональных парламентов в Гессене и Баварии социал-демократы (СДПГ) набрали рекордно низкое количество голосов: в первой земле — 15,1%, во второй — 8,4%. Свободные демократы (СД) и «Зеленые» также не пользовались популярностью. Эти две партии — союзники Шольца, на федеральном уровне они вместе с социал-демократами составляют правящую коалицию.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Шольц получил, по сути, «огромный вотум недоверия от населения страны».

«Шольц оказался могильщиком СДПГ... Значение этих выборов в том, что социал-демократы стали крайне непопулярны даже по меркам Баварии и Гессена, где у них никогда не было обширной базы поддержки», — заключил эксперт.

Почему партия Шольца проиграла на выборах

По мнению аналитиков, результаты выборов во многом обусловлены недоверием избирателей к кабинету Шольца. Социологические данные указывают, что 72% жителей Германии считают, что власти плохо справляются с решением текущих вызовов.

Политолог Александр Рар сказал NEWS.ru, что главная причина поражения партии Шольца связана с резко падающим благосостоянием немцев. По его словам, страна не справляется с потоком беженцев, в то время как другие члены Евросоюза закрывают границы. Также эксперт говорит, что власти Германии проводят дополнительную эмиссию денег, что приводит к инфляции, в частности к росту цен на энергоносители и к сокращению производства.

«Немецкие власти не могут поступаться излюбленными „либеральными принципами“ и по гуманитарным соображениям принимают всех, кто ищет кров здесь. При этом немецкая социальная система обеспечивает беженцев самыми высокими пособиями в мире. В итоге система лопается по швам, ее содержать становится все труднее», — говорит политолог.

Рар пояснил, что в ФРГ из-за беженцев перегружены медицинские учреждения, не хватает жилья и растет преступность. По мнению специалиста, Берлин все равно не откажется от либеральных ценностных подходов, так как боится политических потрясений.

Фото: IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press Украинские беженцы в Германии

«Все системные партии поэтому объединяются против правой „Альтернативы для Германии“, чтобы не допустить „фашистов“ к власти, как они выражаются. Тем временем страны Восточной, Южной и Северной Европы все резко „правеют“. Германия, однако, остается принципиальным борцом за либеральные ценности и думает, что этим спасет Европу», — посетовал Рар.

Аналитик Камкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что антироссийская политика команды Шольца тоже снижает уровень жизни рядовых немцев. По его мнению, решение Берлина разорвать отношения с Россией привело к энергетическому кризису и закрытию ряда предприятий.

«Безоговорочная поддержка Украины вызвала беспокойство населения о том, что война придет и в Германию. Финансовые потери от антироссийских санкций и выделение помощи Киеву также негативно сказываются на качестве жизни населения», — сказал он.

27 сентября в ходе предвыборных митингов манифестанты освистали Шольца и министра иностранных дел Анналену Бербок («Зеленые») в связи с украинским конфликтом. Демонстранты порекомендовали главе МИД «свалить» и раскритиковали ее за военные поставки Киеву.

Что будет с партией Шольца на выборах в 2025 году

Эксперт Камкин считает, что голосование в Гессене и Баварии стало репетицией парламентских выборов в Германии в 2025 году. По его мнению, только радикальные изменения в политике вкупе с распадом правящей коалиции могут улучшить положение социал-демократов.

«Шольц может сделать хорошую мину при плохой игре, но это означает дальнейшую утрату позиций для СДПГ. Он связан по рукам и ногам коалиционными соглашениями, и ему сложно делать резкие шаги — в особенности в политике по отношению к России и Украине. Поэтому поражение правящей коалиции на выборах 2025 года становится все вероятнее», — отметил специалист.

Обозреватели Focus также считают, что единственный выход для канцлера и его союзников — капитальная перезагрузка политики. Сначала коалиция Шольца должна пройти через «безжалостную зачистку», а затем провести «рестарт» без каких-либо табу, уверены они.

«Для них это было не поражение, а катастрофа... Если эта коалиция в Берлине действительно хочет продолжать свое существование, ей необходимо совершенно новое осознание, новое мышление», — пишут журналисты.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press СДПГ поддерживает кандидатуру Флориана фон Брунна в Нюрнберге, Бавария

Изменится ли политика Берлина по Украине и России

В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов отметил в разговоре с NEWS.ru, что нынешнее поражение партии Шольца на уровне двух регионов необязательно приведет к смене украинского курса. По его мнению, проигрыш в Гессене и Баварии не настолько масштабен для правящей команды в Берлине, чтобы привести к серьезным сдвигам во внутренней или внешней политике страны.

«Не думаю, что это особенно повлияет на российско-германские отношения и на позицию Берлина по Украине», — сказал эксперт.

По прогнозам Соколова, до выборов 2025 года еще много времени. Соколов предполагает, что в это время немцев будет беспокоить уже не вопрос, связанный с Украиной.

«Во-первых, это экономические вопросы, связанные с поддержкой промышленности, борьба с инфляцией и падением доходов домохозяйств. Во-вторых, решение миграционного кризиса. Как показали прошедшие выборы, эти вопросы волнуют избирателей в наивысшей степени, и, вероятнее всего, так и останется в ближайшее время», — резюмирует он.

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