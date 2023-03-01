Начальник вокзала города Ларисса признал вину в столкновении поездов

Фото: Tzekas Leonidas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Греческая полиция арестовала начальника вокзала Лариссы после того, как два поезда столкнулись неподалеку от города. По информации греческого телеканала ERT-1, начальник признал свою вину в случившемся, заявив, что он ошибочно отправил пассажирский поезд на неправильный путь.

Ранее он отрицал свою вину, говоря, что не сработала автоматизированная система, которая должна была отправлять встречные поезда на разные пути. Однако по словам работников вокзала, начальник должен был проверить, правильный ли путь выбрал состав.

Теперь начальник вокзала Лариссы предстанет перед следователем 2 марта. Ему грозит до пожизненного заключения за нарушение безопасности перевозок, которое привело к гибели нескольких человек. Также возможно возбуждение уголовных дел по обвинению в убийстве и нанесении телесных повреждений по неосторожности.

Доследственное заявление начальника вокзала было сделано в присутствии работников прокуратуры по распоряжению прокурора Лариссы Стаматиса Даскалопулоса. Работники прокуратуры также изучат место катастрофы в связи с подготовкой доклада о трагическом инциденте.

ЧП произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта. Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники — Ларисса. В результате столкновения состав с пассажирами опрокинулся, в нем находились около 350 пассажиров. По последним данным, в результате трагедии погибли не менее 38 человек, 85 получили травмы.