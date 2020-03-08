Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. Его поместили в одиночную палату в военном госпитале.
Как
Общее число заразившихся коронавирусом в Италии составляет уже 5883 человека, умерли от инфекции 233. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны, эпицентрами считаются области Ломбардия и Венето.
Как писал NEWS.ru, китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов.
По данным на 8 марта, число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От инфекции умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось 60 тысячам.
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