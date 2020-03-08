https://static.news.ru/photo/6d2618ea-615d-11ea-bc87-fa163e074e61_660.jpg Сальваторе Фарина Фото: esercito.difesa.it

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. Его поместили в одиночную палату в военном госпитале.

Как передаёт агентство АNSA, Фарина сам сообщил о заболевании, добавив при этом, что чувствует себя хорошо.

Общее число заразившихся коронавирусом в Италии составляет уже 5883 человека, умерли от инфекции 233. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны, эпицентрами считаются области Ломбардия и Венето.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов.

По данным на 8 марта, число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От инфекции умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось 60 тысячам.