«Начали теснить»: в США признали успехи российских военных в зоне СВО Офицер Дэвис: Россия начала теснить оставшиеся почти без людей и оружия ВСУ

Фото: Минобороны РФ

У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, российские войска начали теснить истощенного противника.

Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь они (российские военные. — NEWS.ru) начали их (ВСУ. — NEWS.ru) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать (боевые действия. — NEWS.ru) просто уже некому, — отметил эксперт.

Ранее обозреватель Шон Белл указал на то, что выступление президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции и его внешний вид говорят об успехе российской армии в зоне специальной военной операции. При этом он отметил, что западные лидеры после неудачного контрнаступления ВСУ поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха.

Также многие западные аналитики стали признавать, что инициатива в украинском конфликте перешла в руки России. Журналист Тони Барбер резюмировал, что после провала контрнаступления ВСУ помощь США «запуталась во внутренней политике», а европейцы тщетно пытаются создать единый фронт.