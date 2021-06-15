Эксперт оценил описанный Польшей сценарий столкновения НАТО с Россией

https://static.news.ru/photo/f1fe882c-cdd6-11eb-b2a1-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Столкновения НАТО с российской армией в Восточной Европе приведут к катастрофичным последствиям для Польши. Об этом заявил польский военный аналитик Марек Будзиш, комментируя начало формирования и перевооружения трёх механизированных и одного бронетанкового полка российской армии в Калининградской области. На его слова отреагировал военный эксперт Василий Кашин.

Кашин в разговоре с NEWS.ru отметил, что Россия не создаёт и не формирует никакую специальную армию в Калининградской области. Он напомнил о процессе наращивания Вооружённых сил Польши, который начался довольно давно. В начале 2010-х годов в стране принята многомиллиардная программа перевооружения: Польша закупает новые виды ракетных систем, представляющих угрозу для Калининградской области. Россия по мере ухудшения отношений с НАТО укрепляет границы, так как Калининградская область окружена противником.

Представить себе сложно, что кто-то совершит реальное нападение. Учитывая напряжённую ситуацию, меры обороны предпринимаются, — отметил эксперт.

Кашин добавил, что Польша преувеличивает ситуацию.

Это постоянная тема у поляков и литовцев — обвинения в адрес России по милитаризации Калининграда, в то время как они сами постоянно наращивают собственные военные силы и размещают на своей территории силы НАТО. Активность начали они первые проявлять, а не мы, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что польские власти планируют закупить у Турции 24 вооружённых беспилотника Bayraktar. Первые аппараты должны быть переданы Варшаве в 2022 году. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал эту военную сделку «тревожной».