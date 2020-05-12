Нацбанк Украины заявил о нарушениях при продаже Сбербанка правительству РФ

https://static.news.ru/photo/803c989a-946c-11ea-bb79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via ZUMA Press/ТАСС

Министерство финансов России и Центробанк допустили несколько нарушений во время сделки по продаже Сбербанка. Об этом сообщается в докладе Национального банка Украины (НБУ).

О продаже Банком России 50% + 1 акций Сбербанка Минфину РФ НБУ узнал 23 апреля. При этом в сообщении отмечается, что Нацбанк Украины не получил извещения о смене собственника в головной организации. Регулятор Украины заявил о трёх нарушениях со стороны кабмина РФ:

Российское правительство не сообщило за три месяца до приобретения существенного участия в АО «Сбербанк» о намерении такого приобретения.

Не согласовало с регулятором приобретение существенного участия в банке.

Не подало в Нацбанк копию сделки, на основании которой состоялся переход права собственности на ценные бумаги.

После этого Нацбанк Украины направил в Минфин РФ и Сбербанк запросы с требованием «предоставить объяснения и соответствующие документы».

Как писал NEWS.ru, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что украинской экономике грозит тяжёлая и затяжная депрессия, потому что правительство так и не представило конкретную программу выхода из кризиса, который произошёл из-за пандемии коронавируса.