https://static.news.ru/photo/11c05b02-6467-11ea-bd00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Введение карантина на Украине в связи с распространением коронавируса окажет негативное влияние на экономику страны, сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

По его словам, ожидается уменьшение потребления и производстве, однако оценивать эффект от сложившейся ситуации необходимо в комплексе, в том числе с внешним спросом на украинскую продукцию.

При этом он отметил, что сейчас называть какие-либо конкретные цифры преждевременно, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Киева приняли решение о закрытии на карантин детских садов, школ и высших учебных заведений из-за угрозы коронавируса. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о решении прекратить авиасообщение с Италией.

Число умерших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 631 к 10 марта. Только за последние сутки COVID-2019 и связанные с ним осложнения унесли жизни 168 человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1.