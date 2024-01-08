Нацбанк Украины готов обсуждать наказания для уклонистов от мобилизации Пышный: Нацбанк готов обсуждать в Раде ограничения в законе о мобилизации

Фото: МО Украины

Национальный банк Украины (НБУ) готов обсуждать в Верховной раде законопроект о мобилизации, который вводит в том числе банковские ограничения для уклонистов, заявил глава финансового регулятора Андрей Пышный. Он уверен, что такая дискуссия непременно возникнет.

Если потребность возникнет, она, скорее всего, возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения, — сказал он.

В законопроекте сказано, что уклонистам будут блокировать банковские счета, запретят операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, получивших повестки ограничат в праве управлять транспортными средствами и не пустят за границу.

В течение 2023 года Киев внедрил или подготовил целый ряд новых методов мобилизации. В их числе: «смарт-мобилизация» через смартфоны; создание мобильных блокпостов, которые позволяют выдавать официальные повестки удаленно; постановка на учет и агитация женщин к мобилизации в ВСУ; облавы в местах скопления мужчин, таких как спортзалы и производства.

При этом начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.