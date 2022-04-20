18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Европа

Нацбанк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ

20:18, 20 апреля 2022
Нацбанк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Нацбанк Чехии отозвал лицензию на ведение банковскую деятельность у Sberbank CZ («Сбербанк — Чехия»), который входит в банковскую группу Sberbank Europe («Сбербанк Юроп»), об этом сообщает информационное агентство ČTK. Отмечается, что у Сбербанка есть право оспорить данное решение.

28 февраля был начат процесс отзыва лицензии на банковскую деятельность у Sberbank CZ. Финансовым регулятором решение было принято из-за ситуации с ликвидностью Sberbank CZ в связи с активным закрытием вкладов клиентами на фоне эскалации конфликта на Украине,сообщает агентство.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео