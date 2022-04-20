Нацбанк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ

Нацбанк Чехии отозвал лицензию на ведение банковскую деятельность у Sberbank CZ («Сбербанк — Чехия»), который входит в банковскую группу Sberbank Europe («Сбербанк Юроп»), об этом сообщает информационное агентство ČTK. Отмечается, что у Сбербанка есть право оспорить данное решение.
28 февраля был начат процесс отзыва лицензии на банковскую деятельность у Sberbank CZ. Финансовым регулятором решение было принято из-за ситуации с ликвидностью Sberbank CZ в связи с активным закрытием вкладов клиентами на фоне эскалации конфликта на Украине, — сообщает агентство.