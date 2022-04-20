Нацбанк Чехии отозвал лицензию у Sberbank CZ

Вводя ограничения против российских металлургов, европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, заявил на совещании президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что цены на металл в Европе в результате действий властей ЕС будут расти, как и инфляция.

Такая грубая, недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведёт к резкому росту стоимости металлов на их рынках, и мы это уже наблюдаем, — сказал президент на совещании по...