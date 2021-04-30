На жителя Одессы завели уголовное дело из-за коммунистической символики

https://static.news.ru/photo/a924ed96-ab42-11eb-9c1c-96000091f725_660.jpg Фото: Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Житель Одессы стал фигурантом уголовного дела из-за использования коммунистической символики. Об этом сообщается на сайте Нацполиции по Одесской области.

В воскресенье, 2 мая, стражи порядка задержали на Колонтаевской улице мужчину, который был в одежде с изображением упомянутой символики. В настоящее время он находится в отделении полиции и даёт объяснения.

Дело возбуждено по ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что националисты в Одессе устроили шествие в седьмую годовщину столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана с участием футбольных ультрас 2 мая 2014 года. Тогда погибли 48 человек и ещё боле 250 пострадали.

Парламентская партия Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от властей страны признать эти события самым тяжёлым преступлением за всю историю страны. В партии также обвинили Киев в бездействии и безразличии к горю семей, погибших и пострадавших в результате той бойни.