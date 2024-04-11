На заводе по производству биотоплива во Франции произошел взрыв BFMTV: сильный взрыв произошел на заводе по производству биотоплива во Франции

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

На предприятии по производству биотоплива в городе Сет на юге Франции произошел сильный взрыв и начался пожар, передает телеканал BFMTV. По информации журналистов, инцидент случился на заводе Saipol.

В результате происшествия пострадал сотрудник завода. Сейчас он находится в критическом состоянии после эвакуации вертолетом, отметили на телеканале.

Пожар, по данным СМИ, был потушен. Рисков для местного населения инцидент не представляет, приводят журналисты заявление префектуры Эро, к которой относится город.

Ранее в Китае три человека погибли в результате взрыва на заводе в восточной провинции Цзянсу. Как уточнили в Управлении чрезвычайных ситуаций города Хайань, ЧП произошло на предприятии по производству алюминиевых штанг. Еще двое работников на тот момент числились пропавшими без вести.

До этого на Вазовском машиностроительном заводе в Болгарии при взрыве погиб один из сотрудников, сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на полицию города Пловдив. Отмечалось, что предприятие — крупнейший производитель боеприпасов в стране. По данным правоохранительных органов, на заводе взорвался пресс во время работы со взрывчатыми веществами.