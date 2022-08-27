На Запорожской АЭС возобновили подачу электричества

Два энергоблока Запорожской АЭС возобновили подачу электричества на оба берега реки Днепр, один из которых идет в сторону Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ранее из-за ударов ВСУ энергоснабжение в некоторых населенных пунктах Запорожской области было прервано.

Четыре энергоблока на плановом ремонте. В данный момент работают два. Электричество уходит как на правый [в сторону Украины], так и на левый берег Днепра, — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в субботу.

Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция, в последнее время стал частой мишенью обстрелов со стороны ВСУ.

Накануне сообщалось, что ВСУ усиливают массированные обстрелы Запорожской АЭС, за последний час они выпустили шесть снарядов в районе склада ядерных изотопов АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-городской администрации (ВГА) Энергодара. Отмечается, что общее число ударов за сутки достигло десяти, но радиационный фон остается в норме.

В ближайшее время ожидается визит группы специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что президенты России и Украины предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.