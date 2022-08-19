На Запорожской АЭС усилили систему защиты

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Система защиты Запорожской АЭС усилена в связи с возможной попыткой ВСУ нанести удар по станции, рассказал РИА Новости член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он отметил, что от Киева следует ожидать любых провокаций.

Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно, — заявил Рогов.

Накануне Минобороны России предупредило, что 19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По данным ведомства, украинская артиллерия должна будет нанести по станции удар, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ- зафиксировать факт аварии и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий.

В ведомстве отметили, что в случае провокации на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. Политолог Владимир Карасев, в свою. очередь, указал, что удар по станции станет прежде всего «похоронами» для самого Киева, поскольку АЭС расположена в центре Украины.