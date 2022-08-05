Запорожская АЭС загорелась из-за обстрела ВСУ

Фото: AP/TASS

Запорожская область. Энергодар. Российский военнослужащий у Запорожской АЭС

ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар, сообщили «Интерфаксу» в администрации Энергодара. Отмечается, что оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к необходимому для безопасной работы энергоблоков устройству.

Оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, — рассказали власти города.

На место прибыли пожарные, но они не могут приступить к локализации пожара, так как оборванные линии находятся под напряжением.

Ранее представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара сообщил, что украинский ударный беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по населенному пункту, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. По его данным, в результате удара никто не пострадал, однако повреждения получил жилой дом.

После этого Россия отвергла обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО.