На Запорожье сообщили о разрушенных объектах инфраструктуры Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о разрушении объектов инфраструктуры

13 жилых домов и объектов инфраструктуры были разрушены в результате взрывов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров с воем Telegram-канале. Степень повреждений он не уточнил.

Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, — написал он.

По словам Федорова, не менее 10 населенных пунктов Запорожской области подверглись атаке беспилотников. Он уточнил, что всего на территории региона было зафиксировано свыше 70 дронов.

Также Федоров рассказал об артиллерийских обстрелах по территории области. По его словам, в населенных пунктах Приморское и Лесное погибли два мирных жителя.

Взрывы ранее прогремели в районе Чугуева Харьковской области Украины. Никакой дополнительной информации не поступало. Местные власти случившееся не комментировали.

Вечером 17 февраля стало известно о взрывах в городе Кропивницком Кировоградской области и в Днепре. В обоих случаях подробности произошедшего не приводились, комментариев местных властей не было.

До этого сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области Украины. После этого в регионе начались проблемы с электричеством. По данным СМИ, отключения наблюдались в отдельных районах области. Подробности происшествия не уточнялись.