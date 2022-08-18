В Запорожье готовятся к массовой эвакуации населения из-за ситуации с АЭС Представитель ВГА Рогов: разработан план эвакуации жителей Запорожья в случае аварии на Запорожской АЭС

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Военнослужащий ВС РФ и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В случае возникновения аварийной ситуации на Запорожской АЭС местные жители будут принудительно эвакуированы из региона, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, администрация уже проработала детальный план по вывозу населения.

Безопасность мы обеспечим, мы полностью готовы, у нас есть специалисты, я надеюсь, что будут приглашены специалисты из Росатома для объективности, для того, чтобы мы могли более объективно представлять картину, более квалифицированно, — рассказал Рогов.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае приезда делегации МАГАТЭ на территорию Запорожской области, власти региона также готовы предоставить им полную безопасность.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что прекращение огня со стороны Украины по Запорожской атомной электростанции является обязательным условием для посещения объекта комиссией МАГАТЭ. В ином случае делегация не сможет попасть на станцию из-за грозящей ей опасности.

При этом Вишневецкий назвал эфемерными заявления украинской стороны от том, что она сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат указал, что в регионе действует большое количество подразделений, которые не подчиняются Киеву, тогда как сама Украина вопреки этим гарантиям продолжает наносить удары по ЗАЭС. Он подчеркнул, что нельзя подвергать опасности жизни чиновников МАГАТЭ, учитывая, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается лично возглавить эту миссию.