На Западе заявили о раскрытии важных данных по Украине в беседе военных ФРГ Times: разведка РФ может отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Инго Герхартц (слева)

Разведка России может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину, опираясь на сведения, полученные из опубликованной беседы немецких военных, считает The Times. В издании отметили, что Британия и другие члены НАТО должны быть сильно обеспокоены нарушением безопасности, повлекшем разглашение важных данных.

Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины, — предупредили в материале.

Согласно расшифровке аудиозаписи, Франция отправляет SCALP на кроссоверах Audi Q7, тогда как британская сторона использует для транспортировки Storm Shadow бронемашины Ridgeback.

О существовании соответствующей записи впервые рассказала главред RT Маргарита Симоньян, она же обнародовала разговор высокопоставленных офицеров ФРГ в Сети. На записи военные обсуждают размеры Крымского моста, который сопоставили со взлетной полосой, а также варианты атаки объекта с использованием ракет Taurus. По словам Симоньян, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники Центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.