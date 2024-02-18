На Западе заявили о потрясении от вывода ВСУ из Авдеевки Обозреватель Репке заявил о потрясении от сдачи укреплений ВСУ в Авдеевке

Фото: МО Украины

Немецкий журналист и военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил о потрясении от вывода Вооруженных сил Украины из Авдеевки. В социальной сети Twitter (X) он написал, что шокирован сдачей Авдеевского коксохимзавода, который был самой укрепленной позицией в этом районе.

Учитывая, что [украинские военные] планировали «вывести части из города и перейти к обороне на более выгодных позициях», вы видите мое легкое потрясение, — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. В Минобороны пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ. Взятие населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Военный аналитик Игорь Коротченко назвал потерю Авдеевки колоссальным ударом по имиджу Украины, который усилил деморализацию ВСУ. Он подчеркнул, что город был потерян во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой, в частности, решался вопрос военной и финансовой помощи Киеву.