На Западе предчувствуют скорый конец существующего миропорядка Politico: встреча в Мюнхене подвела к пониманию о конце существующего порядка в мире

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

59-я Мюнхенская конференция по безопасности

Итоги конференции по безопасности в Мюнхене продемонстрировали представителям западных стран, что существовавший ранее миропорядок после начала СВО на Украине закончился, считает обозреватель журнала Politico Мэтью Карницниг. Он сравнил нынешнюю встречу с Мюнхенской конференцией 1938 года, когда европейские страны уступили Судетскую область Третьему рейху в попытке сохранить мир.

Если даже немцы обеспокоены нынешними конфликтами, это может быть тем моментом, чтобы действительно начать беспокоиться... Для некоторых участников встречи атмосфера в переполненном отеле Bayerischer Hof напоминала 1938 год — в том же году там прошла конференция, итогом которой стало печально известное Мюнхенское соглашение, по которому европейские державы уступили Судетскую область Третьему рейху в попытке сохранить мир и порядок, — говорится в публикации.

19 февраля в Мюнхене прошли акции протеста, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Местная полиция отметила, что участники манифестации выступали против 59-й Мюнхенской конференции по безопасности и против политики НАТО в вопросе поставок оружия Украине. Всего в городе прошли более 10 митингов, связанных с конференцией.

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что страны НАТО стремительно приближают третью мировую войну. По его словам, этому напрямую способствуют проигрыши Альянса в противостоянии с Россией. Он указал на готовность Польши передать Украине истребители в сотрудничестве с коалицией во главе с США.