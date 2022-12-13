На Западе заявили о «дипломатической суматохе» вокруг Украины Euractiv: переговоры G7 по Украине свидетельствуют о дипломатической суматохе

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с мировыми лидерами говорят о «дипломатической суматохе» вокруг Киева. Не являются обычным явлением диалоги украинского лидера с политиками мирового масштаба в течении одного дня, сообщает Euractiv.

Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами Турции и Франции в воскресенье 11 декабря, активизировав дипломатическую активность вокруг конфликта, — отмечается в публикации.

Ее автор, обозреватель Франческо Стати, подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон выделился на фоне лидеров государств, которые отстаивают дипломатическое решение конфликта. Его заявления о гарантиях безопасности для России крайне встревожили западных союзников Франции, добавил Стати.

Видеоконференция лидеров стран G7, на которой одной из ключевых тем была Украина, прошла 12 декабря.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что он скоординировал позиции с главой американского государства Джо Байденом в преддверии саммита G7. Зеленский подчеркнул, что Байден позитивно воспринял предложенную им ранее «формулу мира».