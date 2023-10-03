На Западе заявили, что Украина «обезоружила» одну из стран La Repubblica: у Италии нет оружия и средств на его закупку для Украины

Италия не располагает оружием и средствами на его закупку для Украины, сообщает La Repubblica. Такая ситуация складывается на фоне все более критического отношения к такой помощи со стороны населения. При этом новый, восьмой пакет военной помощи должен быть готов к Рождеству, однако сейчас сильно пробуксовывает.

Газета пишет, что Рим предприметпопытки особенно не афишировать вопрос о поставках оружия. Обозреватели полагают, что итальянские власти будут стремиться как можно больше переводить помощь Украине на рельсы участия в восстановлении инфраструктуры и культурного наследия страны.

О подготовке пакета помощи Киеву сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, однако в профильном Минобороны подтвердить это не смогли. Позже вице-премьер сказал перечень нового пакета может включать не непосредственно оружие, а обмундирование и разные нелетальные материалы, например, шлемы ночного видения.