На Западе заявили, что Украина не сможет восполнить потери Су-27 MWM: у союзников Украины нет истребителей Су-27, чтобы восполнить ее потери

Фото: МО Украины

Украине не удастся восполнить потери истребителей Су-27, сбитых ВС России в ходе спецоперации, говорится в статье, опубликованной американским журналом Military Watch Magazine. По словам автора, этих самолетов нет на вооружении стран, помогающих Киеву.

Противоречивые сообщения указывают на то, что либо три, либо два из немногих оставшихся в Украине Су-27 были сбиты в последнюю неделю декабря. В отличие от более легких МиГ-29 <...>, Су-27 не используется никакими другими западноевропейскими государствами, что делает невозможным восполнение потерь, — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Су-27, унаследованные Украиной со времен СССР, являются самыми мощными самолетами ее ВВС. Однако украинская военная авиация значительно уступает российской. В частности, автор указал, что истребители Су-35, используемые ВКС РФ, опережают Су-27 в технологическом плане на четверть века.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что американские истребители F-16 ожидает та же участь, что и танки Leopard, если украинские войска начнут применять их в зоне спецоперации. К такому выводу он пришел на основании информации об авиапотерях ВСУ. Военкор добавил, что в этом случае США станет очень трудно поддерживать миф о F-16 как самых лучших самолетах в мире.