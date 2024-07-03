На Западе забили тревогу из-за нового боеприпаса России BI: новый боеприпас ВКС России может изменить ход украинского конфликта

Фото: МО РФ

Новая бомба ФАБ-3000 М-54 ВКС России может оказать значительное влияние на ход конфликта на Украине, сообщает Business Insider. По данным издания, новый боеприпас может оказаться очень разрушительным.

Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле, — считает автор публикации.

В материале говорится, что впервые российская авиация применила новую планирующую бомбу в июне. ФАБ-3000 М-54 сбрасывается вне зоны действия ПВО Украины, что делает ее еще опаснее.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru заявил, что фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 является самым мощным оружием Вооруженных сил России и пугает Запад и ВСУ. Он подчеркнул, что бомба получила универсальный модуль планирования и коррекции. По его словам, она также является свободнопадающей.

С помощью модуля бомба летит и приземляется в точке цели, уничтожая ее. Кроме того, отметил эксперт, у ФАБ-3000 самый большой радиус поражения, в том числе разлетающимися осколками. По его словам, эпицентр поражения составляет 200 метров. Бомба полностью разрушает все, что там находится.