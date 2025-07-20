Журналист Чей Боуз опубликовал в соцсети X картинку, которая высмеивает стиль ведения военных действий президентом Украины Владимиром Зеленским. На картинке глава киевского режима изображен в стиле китайского мудреца, дающего заведомо неверный совет.

Обязательно разместите свои самые слабые отряды в самой критической точке (на поле боя. — NEWS.ru), — гласит надпись на изображении.

Ранее сообщалось, что ВС России последовательно усиливают окружение Вооруженных сил Украины, несмотря на новую стратегию ВСУ. По данным журналистов, Киев своими атаками на российские регионы не оказал значительного влияния на общий ход конфликта и только усугубил воинский дух своих солдат.

Военный эксперт Юрий Кнутов тем временем заявил, что летнее наступление ВС РФ в зоне спецоперации может вынудить Украину пойти на уступки и согласиться на те условия мирного договора, которые предложила Россия. По его словам, китайская пресса оценила результаты начала наступления как удавку на шее Киева. Он подчеркнул, что такой вывод был сделан в том числе исходя из украинских интернет-источников, которые «панически оценивают» нынешнюю ситуацию для ВСУ.