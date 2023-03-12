На Западе заявили, что отношения США и Украины дали трещину Politico: единство США и Украины разрушается из-за разных взглядов на завершение конфликта

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Единство Украины и США дало серьезные трещины, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома. По данным газеты, разногласия Киева и Вашингтона связаны с информацией о причастности граждан Украины к диверсиям на «Северных потоках», с изматывающей обороной «стратегически неважного», по мнению Пентагона, Артемовска и планом борьбы за Донбасс.

Высокопоставленные чиновники администрации утверждают, что единство между Вашингтоном и Киевом непрочное. Но появившиеся трещины затрудняют правдоподобные заявления о том, что между США и Украиной мало дневного света, поскольку солнечные лучи пробиваются сквозь трещины, — говорится в материале.

Ранее газета NYT писала, что американские чиновники, изучившие разведданные по диверсии на «Северных потоках», пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо группа, состоящая из них.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к повреждению газовых магистралей в Балтийском море. Он подчеркнул, что Киев не располагает сведениями о предполагаемой «проукраинской группе», взорвавшей СП.